È ufficiale: Damiano Carrara si sposa. La proposta di nozze 'social' alla fidanzata Chiara

"Ha detto si!". Così Damiano Carrara annuncia il matrimonio in arrivo con Chiara, la misteriosa fidanzata il cui nome viene svelato solamente oggi. E' su Instagram che lo chef più amato della tv annuncia di aver fatto la sua proposta di nozze alla donna.

Damiano Carrara si sposa

Una foto di coppia raggiante insieme al cagnolino di casa e un messaggio carico d'amore: "Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala - scrive lo chef toscano - Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli...in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare".

Chi è la fidanzata di Damiano Carrara

Ma chi è Chiara? Poco o nulla è dato sapere, dal momento che Damiano è da sempre riservatissimo. Di certo c'è che non appartiene al mondo dello spettacolo. Biondissima e con occhi scuri, fisico prorompente, nello scatto sorride alla telecamera. Solamente oggi conosciamo il suo nome: a novembre Damiano aveva mostrato il sorriso, poi qualche mese dopo il volto ed oggi, finalmente, l'identità.

La scalata al successo di Damiano Carrara

Molto, invece, sappiamo di Damiano sul versante professionale, ormai entrato a far parte dell'Olimpo degli chef più amati della tv. Nato a Lucca, Carrara raggiunge il successo con il trasferimento all'estero: prima a Dublino e poi in America, dove lancia la una pasticceria in California 'Carrara Pastries'. Vera e propria personificazione del sogno americano ("Mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo"), al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto.