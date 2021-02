“Damiano Carrara si sposa”: i dettagli sulle nozze dello chef con la misteriosa fidanzata

Sarebbero già partiti gli inviti per il matrimonio del giudice di ‘Bake Off Italia’ e volto di ‘Cake Star’ con la giovane ragazza di cui non si conosce neppure il nome

Damiano Carrara si sposa: a rivelare lo scoop sul riservatissimo chef, volto noto di Real Time con le trasmissioni "Bake Off Italia - Dolci in forno" e "Cake star", è stato Santo Pirrotta che, durante la trasmissione ‘Ogni mattina’ su TV8, ha aggiunto dettagli sulle nozze con la misteriosa fidanzata che saranno celebrate a giugno.

“Ha già spedito gli inviti, si sposa a Lucca”, ha raccontato il giornalista aggiungendo il dettaglio sulla torta nuziale che probabilmente sarà preparata da Ernst Knam, pasticcere di fama mondiale grande amico e collega di Carrara nel programma ‘Bake Off’. Al momento da parte dello chef non è arrivava nessuna conferma o smentita sulla notizia che riguarda la sua blindatissima vita privata, a cui in questi mesi ha fatto solo timidi accenni social presentando le fattezze della sua fidanzata di cui non si sa nulla, a parte il volto.

Chi è la fidanzata di Damiano Carrara: la prima foto insieme

E' di meno di un mese fa la prima foto di coppia pubblicata da Damiano Carrara che ha presentato ai follower la fidanzata di cui non si conoscde nemmeno il nome. Lei, biondissima e con occhi scuri, fisico prorompente, sorride alla fotocamera, ma nulla di più è dato sapere sulla donna che ha conquistato il cuore dell’affascinante chef. Ma se poco o nulla è dato sapere sulla sua vita sentimentale, molto si può dire sul versante professionale di Carrara.

Nato a Lucca nel 1985, Carrara raggiunge il successo con il trasferimento all'estero: prima a Dublino e poi in America, dove lancia la una pasticceria in California 'Carrara Pastries'. Vera e propria personificazione del sogno americano ("Mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo"), al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto.