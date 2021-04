Damiano Carrara vaccinato a 35 anni: "Qui in America vanno veloci, vi mostro la mia carta vaccinale"

"Sono le nove di mattina a Los Angeles, stamattina tocca a me: tra poco andrò a fare il vaccino". Così Damiano Carrara, 35 anni, racconta ai follower la sua mattinata alle prese con la vaccinazione. Lo chef toscano - amatissimo in Italia grazie alla trasmissione Bake Off in onda su Real Time - si divide da tempo tra il nostro Paese e l'America, dove è proprietario una catena di pasticcerie intitolata 'Carrara's Pastries'. E proprio qui, nella città degli angeli, ha ricevuto questa mattina il vaccino Johnson & Johnson.

Damiano Carrara vaccinato a 35 anni, in Italia gli sarebbe toccato (forse) ad agosto

Damiano si immortala in uno dei suoi locali insieme al fratello Massimiliano, anch'esso socio dell'attività. "Qui in California - spiega ai suoi 1.3 milioni di follower - Chiunque lavora nel mondo della ristorazione riesce a fare il vaccino, quindi ora è il mio turno. Mio fratello Massimiliano lo ha già fatto e farà presto il secondo richiamo, dunque ora tocca a me".

In Italia, gli uomini dell'età di Carrara verrano vaccinati molto probabilmente all'inizio di agosto. "Qui in America le vaccinazioni vanno avanti - prosegue Damiano - E menomale. Si cerca di combattere il virus nel minor tempo possibile. Vanno veloci. Solo stamani avevano 50 persone in attesa. Sono velocissimi: ti fanno firmare alcuni fogli, entri, esci ed aspetti 15 minuti dopo il vaccino per esser sicuro di non avere effetti collaterali. Sono molto organizzati e sono molto contento".

Lo chef - presto sposo grazie all'amore per la fidanzata Chiara, come da annuncio del 30 marzo - si dirige poi al lavoro. "Mi ci vorranno un paio di settimane per immunizzarmi - conclude - teniamo sempre mascherine, certo, ma il vaccino va fatto. Non si sa quanto durerà, ma sono felice perché sono riuscito a farlo in tempi brevi".

Chi è Damiano Carrara e cosa fa in America

Nato a Lucca, Carrara raggiunge il successo con il trasferimento all'estero: prima a Dublino e poi in America, dove lancia la una pasticceria in California 'Carrara Pastries'. Vera e propria personificazione del sogno americano ("Mettevo da parte tutto, non ho fatto niente se non lavorare per tutto quel tempo"), al ritorno in Italia il suo appeal mediatico è stato notato da Real Time, che da anni ormai lo mette al centro dei programmi di cucina più importanti del palinsesto.