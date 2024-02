Red carpet d'amore per Damiano David e la nuova fidanzata Dove Cameron: le foto

Che tra Damiano David e Dove Cameron fosse nato l'amore non è certamente un mistero. Le foto dei due insieme già da mesi circolano sui social e sui giornali di gossip di tutto il mondo. Ma adesso i due sono usciti ufficialmente allo scoperto e l'occasione è stata delle più patinate. I due hanno sfilato mano nella mano sul red carpet del party dei Grammy 2024 a Los Angeles ieri, 3 febbraio 2024. E così posando sorridenti di fronte ai fotografi hanno reso la loro storia più che ufficiale. Il cantante dei Maneskin ha così ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Giorgia Soleri (storia non finita nel migliore dei modi).

La storia tra Damiano e Dove

La relazione tra i due cantanti sarebbe nata ben prima del servizio di Chi che mostrava i due a Sidney mentre si baciavano appassionatamente sulla spiaggia. I due, infatti, sarebbero stati insieme precedentemente, in Brasile a New York e a Los Angeles. Lei, volto notissimo di Disney Channel da circa due anni ha iniziato a fare musica. Dove è 3 anni più grande del frontman dei Maneskin e ha lavorato anche come modella.

Cameron è nata nel 1996 a Bainbridge Island, nello stato di Washington. Era il 2012 quando Dove ha debuttato sul piccolo schermo come una delle Gemelle Rooney nella serie Disney Channel Liv e Maddie. Poi ha recitato nel film Cloud 9 e ha preso parte alla saga Disney Descendants. Inoltre ha lavorato in serie tv notissime come The Mentalist, Shameless e Agents of Shields. Per quanto riguarda la musica la sua canzone We Belong, nel 2020, è stata scelta come colonna sonora del film After 2.