Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati, lui bacia un'altra in un video (poi si scusa)

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. Ad annunciarlo è il frontman dei Maneskin, costretto da un video pubblicato su TikTok che lo immortala in discoteca mentre bacia un'altra ragazza. Immagini inequivocabili, davanti alle quali è impossibile mentire.

Appena ha iniziato a diffondersi la notizia, Damiano ha spiegato tutto tra le storie Instagram: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video. Non era come volevo gestire la situazione ed è stato un mio errore". Il cantante assicura che non c'è stato nessun tradimento, avendo già chiarito tutto con l'ormai ex fidanzata: "Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimeti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento".

Nessun commento, almeno per ora, da parte di Giorgia Soleri. I due erano legati da 5 anni e convivevano a Roma, insieme a dei gatti presi in adozione. Un addio inaspettato, anche se un anno fa erano circolate diverse volte voci su una loro presunta crisi. Rumors sempre smentiti dai diretti interessati, negli ultimi tempi visti spesso insieme sui social e in occasioni pubbliche. È mistero, dunque, sui motivi della rottura, ma Damiano assicura: "Nessun tradimento".