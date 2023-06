Chi è Martina Taglienti, la ragazza che Damiano ha baciato in discoteca

Damiano David e Giorgia Soleri non sono più una coppia. I due erano legati dal 2017 e oggi, 8 giugno, è arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno la notizia che si erano lasciati. A dare l'informazione è stato Damiano dopo che era diventato virale un video in cui lui baciava un'altra. La ragazza è Martina Taglienti, una delle amiche più strette di Victoria De Angelis.

Chi è Martina Taglienti

Taglienti ha 22 anni, è nata il 22 gennaio 2001. È una modella che ha all'attivo già numerose campagne pubblicitarie ed è seguita dall'agenzia Elite. Sui social è molto attiva e su Instagram sono numerose le foto che la ritraggono con Victoria e Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin: i tre hanno da poco trascorso un fine settimana a Ibiza.

Il video del bacio su TikTok

Prima della serata in discoteca, dove Damiano è stato filmato con Martina, i due insieme a Victoria erano andati a cena fuori in un ristorante. Non è chiaro se i due siano una coppia, se si sia trattato di un momento di divertimento o se tra i due sia in atto un corteggiamento.