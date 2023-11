Damiano David beccato con la nuova fidanzata: chi è Dove Cameron

Dopo la lunga fila di flirt collezionati dalla fine della storia con Giorgia Soleri, Damiano David sembra aver ritrovato l'amore. Il frontman dei Maneskin è stato beccato a Sidney insieme a Dove Cameron, e a vedere le foto pubblicate su Chi non ci sono dubbi. Passeggiate mano nella mano sulla spiaggia, baci pieni di passione e sguardi complici: qui sembra proprio sia nata una nuova coppia.

I due erano già stati avvistati insieme, ma stavolta i loro atteggiamenti sono inequivocabili. Entrambi famosissimi, hanno scelto l'Australia come meta forse proprio per non dare troppo nell'occhio, ma non notare un sentimento così travolgente è impossibile. Le immagini stanno già facendo il giro del web (e del mondo).

Chi è Dove Cameron

Dove Cameron è un'attrice americana e ha 27 anni. Star di Disney Channel - dove è iniziata la sua carriera, interpretando una delle due gemelle Rooney nella serie tv Liv e Maddie - ha recitato in altre serie importanti, come Cloud 9, The Mentalist, Shameless e Agents of S.H.I.E.L.D.S. Ha vestito anche i panni di Mal - la figlia di Malefica - nel film Descendants. Un anno fa si è lanciata anche nel mondo della musica, altra passione in comune con Damiano David.