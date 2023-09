Damiano David torna sul video del suo bacio a una ragazza: "Denuncio. Preparati, amico"

La fine della storia di Damiano David e Giorgia Soleri è stata ufficializzata qualche mese fa con un video che mostrava il cantante dei Maneskin mentre baciava un'altra ragazza in discoteca. "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video. Non era come volevo gestire la situazione ed è stato un mio errore" furono le scuse di Damiano scritte sui social dopo che quelle immagini diventarono virali e che adesso, ha spiegato, sono al centro di una denuncia.

"Non capisco come possa venire in mente di farmi un video mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie": così il frontman della band ha commentato quell'episodio nell'ambito di un'intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli nella prima puntata della nuova stagione del podcast Passa dal Bsmt: "Esiste la sfera privata. Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi pure farmi un video ma non lo puoi pubblicare". Alla domanda sulle conseguenze di quell'episodio, David ha parlato della decisione di denunciare l'autore del video: "So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio. Perché puoi farmi un video, ma non puoi pubblicarlo. Quindi preparati".

Di seguito il video dell'intervista (al minuto 1:19:00 circa le parole sulla denuncia)

Damiano parla della storia con Giorgia: "Fondamentale"

Nell'intervista ha trovato spazio anche la storia con Giorgia Soleri durata cinque anni. "La nostra relazione è stata una parte fondamentale. Penso che sarebbe stato diverso se fossi stato single, probabilmente sarei morto" ha detto per dare valore alla presenza della ragazza nella sua vita quando ha raggiunto l'apice del successo con i Maneskin. "È stata una parte super importante anche della mia crescita. Mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente e l'idea che le persone avevano di me cambiava costantemente, avere una persona che fosse lì, che fosse anche un po' un perno su cui muovermi è stata di grandissimo aiuto. Fortunatamente ho avuto accanto una persona intelligente quindi mi ha insegnato tante cose".