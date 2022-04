Damiano dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri: lo scatto d’amore che fa interrogare i social

Nessun vento di crisi per una delle coppie più amate della musica italiana, Damiano e Giorgia Soleri.

I due sconfessano i rumors festeggiando, il 25 aprile, il loro quinto anniversario con un dolcissimo scatto sui social che conquista i fan.

Per la ricorrenza l’influencer ha condiviso nelle stories Instagram alcuni ricordi dell’app, foto rappresentative della loro storia, i due intenti a fare smorfie con la didascalia: “Un anno fa. che viaggio meraviglioso”.

Ma è stato il contenuto successivo che ha letteralmente mandato in visibilio i follower. Una foto risalente al 2014 che ritrae la coppia a Roma giovanissima. Damiano 15enne con la faccia pulita senza un filo di barba. Giorgia all’epoca 18enne con caschetto rosso e piercing al labbro.

Scrive la Soleri: “8 anni fa, io e te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite, chiacchierate. Canti davvero bene sai? Che ridere pensarci oggi”.

La storia d’amore tra Giorgia e Damiano

La relazione era stata annunciata da Damiano solo nel 2021 con uno scatto della coppia sui social, commentando: “ Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?”

La foto è stata condivisa da Giorgia e da allora la coppia non ha mai smesso di mostrarsi insieme sui social e nel corso di eventi, non mancando di rivolgersi parole cariche di amore e stima.

Nonostante il forte riserbo dei due la foto lascerebbe pensare che questa intensa love story sia stata preceduta da qualche anno di amicizia tra Giorgia e Damiano.

Il dolce scatto a Villa Borghese infatti era già stato condiviso da una fan page dei Maneskin lo scorso anno con la didascalia: “Damiano e Giorgia. L'inizio della storia d’amore”.

In quell’occasione i seguaci della band si interrogavano a quale periodo facesse riferimento la foto constatando che non potesse essere il 2017, visto che allora Damiano, reduce da X Factor, aveva i capelli lunghi. Ma al contempo il cantante e l’influencer hanno sempre indicato il 2017 come anno d’inizio della loro storia d’amore.

Ora Giorgia arriva a far chiarezza svelando finalmente l’anno, il lontano 2015. Un elemento aggiuntivo che ci svela che la storia è di più lunga data o che i due sono stati per lungo tempo amici?