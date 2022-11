I russi scambiano Andrea Dianetti (a Tale e Quale) per Damiano dei Maneskin, la gaffe fa il giro del mondo

Doveva essere un semplice articolo su Damiano David, il frontman dei Maneskin e il suo rapporto di cinque anni con la fidanzata Giorgia Soleri ma è diventato immediatamente virale in Italia nonché oggetto di meme e commenti memorabili. Stiamo parlando di un articolo, un pezzo di un giornale russo sul cantante italiano più sexy del momento che ha usato in copertina la foto di Andrea Dianetti (mentre imita Damiano dei Maneskin a Tale e Quale Show) al posto del vero Damiano. Una gaffe, uno scambio di persona e un errore di distrazione che ha subito fatto il giro del web diventando protagonista di divertentissimi commenti sui social.

L'articolo in questione, pubblicato sul giornale russo kinoafisha, nasceva con l'obiettivo di parlare del successo di questo gruppo rock italiano, appena candidato ai Grammy 2023 nella categoria Best New Artist, e della vita privata di Damiano insieme alla fidanzata Giorgia Soleri, attivista e influencer. Il giornalista, però, ha fatto un errore non proprio trascurabile, scambiando il vero Damiano per Andrea Dianetti e la sua imitazione nel programma di Rai 1 di Carlo Conti. Questo errore del sito russo ha divertito tutti, in primis Andrea Dianetti che ha voluto dedicare a questa gaffe un twitt dove ha scritto: "Articolo in Russia sui Maneskin, ma guardiamo attentamente la foto".

"Lo stesso Damiano guardando la foto penserà di essere lui, come Madonna con Paola Barale" ha commentato qualcuno, "Damiano avrà una crisi d’identità vedendo la foto", ha scritto, invece, qualcun altro, "E non era il solito stagista estivo!", è un altro commento di un utente Twitter.