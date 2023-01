Damiano dei Maneskin cambia (drasticamente) look, addio capelli lunghi. Le foto

Damiano David ci ha dato un taglio! Non di rami secchi o di fidanzate o di musica, il frontman dei Maneskin ha deciso di tagliarsi i capelli, simbolo e icona del suo sex appeal, o meglio, di farsi letteralmente a zero. Ebbene sì, per la tristezza di tantissime/i il cantante romano, fidanzato di Giorgia Soleri, ha rivoluzionato il suo look e non è più come ce lo ricordiamo. Quei capelli lunghi da rocker d'altri tempi, infatti, hanno lasciato spazio a una inaspettata rasatura che ha sconvolto tutti. Damiano, infatti, ha deciso di farsi completamente a zero e ha postato lo scatto del suo nuovo look su Instagram con un post che lo ritrae, insieme ai suoi compagni di band, alle prese con una rasatura totale dei capelli fatta da Thomas, chitarrista del gruppo.

Il post del taglio netto di Damiano, come da previsione, ha fatto subito il giro del mondo ed è stato commentatissimo da tutti i fan del cantante che non hanno proprio preso bene la notizia.

"Per favore ditemi che è uno scherzo" ha commentato qualcuno su Instagram, "Non ci dimenticheremo mai dei suoi capelli" ha commentato, invece, qualcun altro" e c'è chi è arrivato a dire di essere "in lutto" per quella chioma che lo rendeva super sexy e affascinante. Ma, tra tutti i delusi, c'è anche chi ha apprezzato questo colpo di testa del cantante: "È bello anche senza capelli".