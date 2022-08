Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri adottano un gattino: "Salvato dopo atroci sofferenze". Il video

Damiano David e Giorgia Soleri hanno adottato un gattino. "Date il benvenuto a Mattia che ora si chiama Ziggy" ha detto ai suoi follower l'influencer mostrandosi con il fidanzato nel gattile di Pianoro, in provincia di Bologna, dove la coppia si è recata per conoscere il piccolo micetto. "Ci siamo amati da subito" dice ancora Giorgia, autrice di un video che tra le storie Instagram ha documentato il primo incontro tra il cantante dei Maneskin e il bianco Ziggy, ancora nella gabbia.

Poi la presentazione ufficiale sui profili social dove Giorgia ha descritto le precarie condizioni di salute del gattino: "Ciao, mi chiamo Ziggy Stardust. Vengo dall'Oasi felina di Pianoro, dove sono stato salvato dopo atroci sofferenze. Ho 6 anni, miagolo come una papera, scondinzolo come segno di apprezzamento, il mio occhietto azzurro è cieco, ho l’eterocromia e l’anisocoria, mi lavo facendo un rumore molto simile a quello di voi umani quando succhiate il brodo e soprattutto ho raggiunto il massimo livello come gatto-cozza. Mi piace dormire, svegliare chiunque con il mio miagolio strozzato e farmi coccolare come se non ci fosse un domani. ci vedremo spesso su questi schermi, ora vado a miagolare in faccia a mio fratello Legolas e a mia sorella Bidet, noncurante della loro perplessitá". Post che per la sua tenerezza ha conquistato in poche ore oltre 66mila like.

Il racconto dell'incontro

Anche la struttura che ospitava Mattia-Ziggy ha dedicato un post all'incontro tra David e Giorgia e il micio. "Subito dopo aver pubblicato la sua storia, che aveva colpito molte persone, avevamo ricevuto un messaggio da due ragazzi che si erano presentati come Giorgia e Damiano: dicevano di essere due grandi amanti di gatti, che avevano visto la storia di Mattia e che volevano adottarlo" si legge nel post che mostra la coppia con il micio: "Prima ancora di sapere chi fossero davvero Giorgia e Damiano abbiamo iniziato a parlare con loro e abbiamo capito che avevamo davanti due persone che amano davvero i gatti (...) Con Giorgia e Damiano è iniziato un lungo dialogo: volevano essere sempre informati sulle condizioni di Mattia e ci chiedevano sempre aggiornamenti. Appena saputo che le condizioni di Mattia sono migliorate abbiamo fissato il giorno del nostro incontro e qualche giorno fa, senza nessun annuncio e nessun clamore, abbiamo ricevuto la visita di due ragazzi splendidi, umili e semplici"

"Quando finalmente hanno conosciuto Mattia è stato amore a prima vista" si legge ancora: "Davvero, è stato incredibile come tra i 3 sia subito scoppiato un amore totale e siamo ancora emozionati al pensarci. Mattia aveva proprio bisogno di essere adottato... e quando ha visto Giorgia e Damiano si è letteralmente buttato tra le loro braccia e ha fatto partire un treno di fusa".

Una volta arrivati a casa è iniziato un periodo di ambientamento per Mattia. Nella sua nuova casa c'erano già due gatti (abbastanza famosi nel mondo dei social!) e bisognava capire se avrebbero accettato l'inserimento di un nuovo micio prima di poter dire che l'adozione era andata a buon fine. Giorgia e Damiano anche in questo si sono dimostrati super. Ci hanno mandato tantissime foto e video dei giorni successivi, abbiamo potuto constatare insieme che tutto andava per il meglio e ora finalmente possiamo annunciare ufficialmente che l'adozione è andata in porto.