Damiano David e Martina Taglienti in vacanza insieme: la foto pubblicata da Victoria De Angelis

Due mesi fa le immagini del bacio in discoteca tra Damiano David e Martina Taglienti misero ufficialmente la parola fine alla relazione tra il frontman dei Maneskin e la storica fidanzata Giorgia Soleri. Da quel momento la ragazza, amica della batterista della band Victoria De Angelis, non è più stata avvistata accanto al cantante che, dal canto suo, si era limitato a precisare che la storia con Soleri era già finita e che non c'era stato alcun tradimento. Su Martina Taglienti, invece, nessuna dichiarazione o foto che li immortalasse ancora insieme fino alle scorse ore, quando uno scatto social di Victoria ha mostrato i due nello stesso contesto.

Nella foto di gruppo Damiano appare seduto accanto alla modella 22enne, ma a una distanza tale da non lasciare immaginare qualche coinvolgimento superiore a un'amicizia. Il dettaglio lascia solo intendere che Martina e Damiano continuino a frequentarsi, ma certo non può dirsi se solo come amici o come qualcosa di più. Al momento, dunque, il frontman della band risulta single nonostante si sia parlato anche di un presunto flirt con un'altra modella, la 31enne americana Jessie Andrews: un video circolato sui social in cui si vedeva il cantante toccarle la schiena e alcune foto scattate in una camera d'albergo milanese che pareva essere stata comune a entrambi erano stati attenzionati come dettagli di un flirt, ma nulla a riguardo è stato mai confermato dal cantante.