Damiano dei Maneskin nudo su Instagram, tante le critiche: "Lo facevano trent'anni fa"

Via i vestiti per annunciare il nuovo singolo. Damiano David, frontman dei Maneskin, dopo essersi rasato i capelli pochi giorni fa, si mostra su Instagram completamente nudo nello studio di registrazione dove, insieme a Tom Morello, hanno realizzato "Gossip": "È fuori stanotte all'1 - scrive entusiasta - Siamo pronti! E un'altra sorpresa arriverà domani".

A censurare le parti intime del cantante una stella - che qualche follower chiede ironicamente di togliere - e nel giro di poche ore ecco anche le critiche (che non sono poche). "Fratè ste cose i Blink le facevano 25 anni fa" scrive un utente, scatenando la polemica, e in tanti si accodano: "Ma infatti loro fanno la brutta copia delle grandi star, ormai è assodato". E ancora: "Tra spaccare chitarre e posare seminudi, il concetto è che questi tanto rivoluzionari Maneskin ultimamente stanno scopiazzando roba vecchia di 30-40 anni. Fa pensare che siano rimasti un po' a corto di idee, tutto qui". I fan della rockband, però, sono pronti a intervenire: "Non scopiazzano, si ispirano, e non hanno problemi a dichiarare quali sono i loro artisti-musa". Qualcuno risponde facendo un ragionamento più ampio: "Non sono a corto di idee. Il mercato li ha inglobati bene bene e i soldi fanno il resto. Troppo giovani per resistere a questo".

Nessuna replica da parte di Damiano, che per ora commenta solo il nuovo singolo: "L'enorme esperienza di Tom Morello (chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora, ndr) ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza. È un onore per tutta la band". "Gossip" farà parte del prossimo attesissimo album "RUSH!", in arrivo il 20 gennaio 2023.

La foto pubblicata da Damiano David