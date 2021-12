Damiano dei Maneksin nudo nella foto di Natale

"Merry christmas everybody". E sotto il cappello, niente. Così Damiano David augura buon Natale ai follower, mostrandosi in foto senza vestiti addosso: a coprire le parti intime la faccia di Babbo Natale, mentre tiene in braccio il gatto Lego.

Il frontman dei Maneskin infiamma i social con questo scatto bollente pronto a scaldare chiunque in queste fredde giornate invernali, più dei liquori dopo il pranzo con i parenti. A immortalarlo nudo in cucina è senza alcun dubbio la fidanzata Giorgia Soleri, che leggendo tra i commenti del post vince il premio donna più invidiata di queste feste.

La foto pubblicata da Damiano David

La storia tra Giorgia Soleri e Damiano David

La relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David va avanti dal 2017, ma solo lo scorso maggio il cantante ha ufficializzato la loro storia d'amore su Instagram. "Dopo quasi 4 anni si può dire di no?" aveva scritto il cantante accanto a una foto in cui si mostravano abbracciati. E così l'ha detto e lo ha ribadito pochi mesi fa, quando circolavano voci su un flirt con Belen Rodriguez, seccamente smentito.