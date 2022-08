Damiano David sfoggia un nuovo tatuaggio: il commento (e la romantica dedica) di Giorgia Soleri

Il corpo di Damiano David è ricoperto da tatuaggi. Difficile quantificarli tutti: braccia, busto, gambe, mani del cantante dei Maneskin sono coperti da disegni indelebili ognuno con un suo significato, ognuno simbolo delle tappe più importanti della sua vita, privata e professionale. A questi se n'è aggiunto un ennesimo nelle scorse ore, realizzato in Giappone, a Tokyo precisamente, dove in questi giorni il frontman si sta esibendo con la sua band in un tour che adesso la vede impegnata al Summer Sonic Festival di Chiba e Osaka.

Stavolta il 23enne romano ha scelto un enorme drago: "Dragon soul", ovvero, "Anima di drago" si legge a corredo della rassegna di foto che su Instagram ha mostrato ai follower l'ultimo disegno effettuato su tutto il lato sinistro del busto, accanto al paio di ali con la scritta "Per quel paio di ali d'oro. Avremmo pagato tutto l'oro al mondo", (citazione della canzone "Solo" di Vegas Jones). Migliaia i commenti di approvazione da parte dei fan, tra cui la fidanzata Giorgia Soleri che, a margine delle foto in cui Damiano posa anche con il tatuatore autore dello straordinario lavoro, ha lasciato la sua osservazione entusiasta, un breve ma conciso "Bono vero".

La dedica di Giorgia Soleri a Damiano David

La distanza geografica, evidentemente, accresce il sentimento che unisce Giorgia Soleri e Damiano David. E' di poco fa, infatti, il post che l'influencer, attualmente a Roma, ha dedicato al compagno lontano: "Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme" ha scritto descrivendo le foto in bianco e nero che li mostrano sorridenti e felici. "Mi manchi molto", la risposta di lui, innamoratissimo.