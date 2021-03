Maneskin, Damiano: "Una storia con una donna di 34 anni". E spunta il flirt di Victoria con un famoso collega

Reduci dalla vittoria al festival di Sanremo, i trasgressivi Maneskin attirano l'attenzione del pubblico non solo in virtù del loro talento ma anche per ciò che concerne la loro vita privata. E, a tal proposito, le domande più irriverenti non potevano che arrivare da Le Iene: nella puntata in onda ieri sera, i giornalisti dello show di Italia Uno hanno interrogato Damiano, ovvero il frontman, e Victoria, la bassista, a proposito della loro vita sentimentale e di una presunta liaison.

Una storia tra Damiano e Victoria dei Maneskin?

In tanti si sono chiesti se tra i due ci sia mai stata una love story. Ed oggi sono i diretti interessati a rispondere. "Se ho avuto una storia con Victoria? Se vi piace ve lo lascio credere, ma non confermo, né smentisco", dice Damiano tenendosi vago. Ma a lasciar intendere che qualcosa, effettivamente, ci sia stato, è Victoria. "Io e Damiano? Chissà. Una storia con gli altri due membri della band? No, ma sono belli anche loro". Com'è noto, infatti, i due ventenni si conoscono dai tempi del liceo, quando si esibivano in strada, a Via del Corso, a Roma, prima di essere baciati dal successo.

La vita privata di Damiano: "Un flirt con una donna di 34 anni"

Entrambi passano poi a raccontare aneddoti del loro privato. In tanti immaginano che un 'bello e impossibile' come Damiano abbia una vita sentimentale piuttosto affollata. Ora è lui a rispondere: "Se incontro una persona al giorno? Ma no e nemmeno una a settimana. Uomini, donne o entrambi? Donne, ma ricevo molte avance da parte di maschi e non mi dà assolutamente fastidio. Non mi importa nulla nemmeno se dicono che sono gay. Però non mi dico se sono fidanzato, posso dire che vivo da solo". E ancora: "In passato ho avuto una storia con una donna più grande di me, io avevo 18 anni e lei 34".

Victoria: "Un flirt con un collega famoso"

Victoria, invece, svela un retroscena: "Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali. Quando conta invece un bel lato B? da 1 a 10 direi 7. […] Ricevo avance anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene. […] Avrei fatto anche Amici, ma non Uomini e Donne o Temptation Island".