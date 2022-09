Damiano dei Måneskin sulla vittoria di Giorgia Meloni: "Oggi è un giorno triste per il mio Paese"

Sono tanti i vip nostrani che in maniera più o meno velata sono intervenuti a commentare la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni. Da Sabrina Ferilli ad Eros Ramazzotti, molti volti noti del bel paese hanno voluto dire la loro sulla situazione politica attuale.Ad aggiungersi al coro delle voci, non proprio soddisfatte, anche Damiano, frontman dei Maneskin.

Il commento del cantante

Il cantante romano ha condiviso su Instagram la prima pagina di Repubblica con la foto di Giorgia Meloni e la notizia della vittoria del centrodestra. Poi il commento in inglese “Today is a sad day for my country”, cioè “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”. Un messaggio scritto in inglese scritto probabilmente per raggiungere un’audience più vasta, dato l’ampio seguito dell’artista, che su Instagram vanta oltre 5 milioni di followers.

David ha poi postato un articolo della CNN in cui si parla delle elezioni italiane. “Giorgia Meloni sarà il primo ministro italiano di estrema destra dai tempi di Mussolini”, titola la testata statunitense. Insomma dei messaggi sibillini, ma che la dicono lunga sul punto di vista di Damiano.

La posizione politica di Damiano

Del resto il frontman non ha mai nascosto le sue posizioni politiche. Da quando urlò “Ucraina libera, fuck Putin”, sul palco del Coachella, sino alle battaglie su parità di genere e inclusione portate avanti insieme alla fidanzata Giorgia Soleri. Anche l’influencer milanese ha voluto commentare la vittoria della Meloni. “Non ci resta che resistere”, ha scritto la 26enne, che poi ha aggiunto: “Che risveglio doloroso, più di qualsiasi malattia cronica”. Insomma anche dal punto di vista politico, Giorgia e Damiano appaiono più affiatati che mai.