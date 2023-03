Daniel Radcliffe, star di Harry Potter, diventa papà: chi è la fidanzata Erin Darke

Daniel Radcliffe diventa papà. A 33 anni l'attore diventato celebre per il ruolo del maghetto più famoso al mondo nell'omonima serie di film "Harry Potter", tratta dai romanzi di J. K. Rowling, ha ufficializzato la notizia attraverso il suo portavoce al magazine People: la fidanzata Erin Darke, con cui fa coppia dal 2012, è incinta del loro primo figlio che nascerà entro la prossima estate.

La storia tra Radcliffe ed Erin Darke

Conosciutisi sul set di Giovani ribelli, Daniel Radcliffe e Erin Darke hanno tenuto segreta la loro relazione per due anni. Poi l'annuncio della loro relazione, comunque vissuta sempre lontana dai riflettori. Erin Darke, cinque anni più grande di Daniel, è diventata popolare soprattutto per serie tv come "Good Girl Revolt" e "Miracle Workers", ideata proprio da Radcliffe. "Siamo davvero felici insieme. Ho una vita davvero bella, sto con la mia ragazza da un decennio, più o meno" confidò lui circa un anno fa: "Mi ha conquistato con le sue battute. Stavamo recitando e c'era qualcosa nelle sue parole che mi divertiva, e lì ho capito di essere in pericolo". La coppia non ha mai nascosto di voler allargare la famiglia: "Mi piacerebbe che crescessero curiosando dietro le quinte dei nostri film" ha dichiarato tempo fa l'attore a proposito di figli, "Per quanto io abbia odiato l’aspetto della popolarità, i set cinematografici sono posti meravigliosi, anche per i bambini". Un desiderio che, a breve, si esaudirà per la gioia dei futuri genitori.