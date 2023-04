Daniela Collu augura la morte a Berlusconi e poi cancella il tweet: "Vergogna"

Sono ore di apprensione per Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri al San Raffaele di Milano a causa di un'infezione polmonare dovuta - come ha svelato oggi il bollettino medico - a una leucemia cronica di cui soffre da tempo. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute si rincorrono da ieri e rimbalzano su media e social. Messaggi di incoraggiamento per il leader di Forza Italia arrivano dal mondo politico ma non solo, e sui social in tanti seguono la vicenda.

Purtroppo in casi come questo, quando si parla di un personaggio molto importante e allo stesso tempo divisivo, non mancano parole irrispettose, che qualcuno non risparmia neanche davanti a una situazione così delicata. Quando però questo "qualcuno" è un personaggio noto, cadono le braccia. Daniela Collu, conduttrice e scrittrice, ha pubblicato un tweet, poi prontamente rimosso: "La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira" ha scritto, simulando virtualmente la nota canzone di quando parte il trenino alle feste. Un tweet vergognoso che il giornalista Massimo Falcioni ha ripubblicato, avendo fatto lo screen: "C'è chi cancella - ha aggiunto - e chi salva". E poi ancora: "Ride di una persona malata. Fa un tweet perculativo. Lo cancella. Blocca. Che elemento. Daniela Collu ha cancellato il suo tweet vergognoso. Neanche il coraggio di rivendicare le figure di merda".

Daniela Collu, infatti, dopo la mossa di Falcioni lo ha bloccato sul social, dove nei suoi confronti - adesso - si è scatenata una bufera. E qualcuno fa giustamente notare: "Si può contattare la Mondadori in qualche modo? Non è ammissibile pubblicare i libri di una persona del genere". Mondadori, che ha edito il nuovo libro di Collu, di cui Marina Berlusconi è presidente dal 2003.