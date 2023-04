Daniela Collu si scusa con la famiglia Berlusconi: "Mi dispiace". Ieri gli aveva augurato la morte

Dopo le polemiche, arrivano le scuse. Dopo una giornata intera di silenzio, l'influencer e scrittrice Daniela Collu chiede scusa alla famiglia di Silvio Berlusconi, ricoverato in queste ore per leucemia. Proprio in merito al ricovero dell'ex premier, infatti, Collu aveva scritto un tweet ironico, inneggiando alla sua morte. "Ho scritto un tweet con una frase decisamente sbagliata e inopportuna", si legge nel post, pubblicato questo pomeriggio. "L’ho cancellato non per codardia, ma per consapevolezza. Si fa questo quando si commette un errore, me ne dispiaccio e me ne scuso pubblicamente e personalmente con la famiglia".

Ieri Daniela Collu, conduttrice e scrittrice, aveva pubblicato un tweet, poi prontamente rimosso: "La morte non si augura a nessunoahahahhaha pepepeppeppeppe zazueira zazueira" aveva scritto, simulando virtualmente la nota canzone di quando parte il trenino alle feste. Un tweet vergognoso che il giornalista Massimo Falcioni aveva ripubblicato, avendo fatto lo screen: "Ride di una persona malata. Fa un tweet perculativo. Lo cancella. Blocca. Che elemento. Daniela Collu ha cancellato il suo tweet vergognoso. Neanche il coraggio di rivendicare le figure di merda". Le polemiche divampate nel pomeriggio di ieri hanno poi portato l'influencer alle scuse di oggi.

Intanto per Berlusconi, 87 anni, è arrivato il terzo giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Fratelli d'Italia è entrato in ospedale mercoledì mattina, dopo una precedente ospedalizzazione a fine marzo. Al momento è in terapia intensiva. Dopo un ricorrersi di voci, giovedì Alberto Zangrillo, che è medico personale del Cavaliere e primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione generale e dell’area unica di terapia intensiva cardiologica e cardiochirurgica, ha ufficializzato che Berlusconi è affetto da una leucemia mielomonocitica cronica ed è ricoverato per la cura di un'infezione polmonare.