Daniela Ferolla e Vincenzo Novari si sono sposati dopo 20 anni insieme: le foto

Dopo 20 anni di fidanzamento sono convolati a nozze Daniela Ferolla e Vincenzo Novari. La conduttrice di UnoMattina ed ex Miss Italia 2001 si sono detti sì sabato 22 giugno a Roma nel Castello di Tor Crescenza, vicino a Ponte Milvio. Tra gli invitati anche Mara Venier, sua figlia Elisabetta Francini, Monica Setta, Angela Melillo, Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. A svelare alcuni dettagli della cerimonia, e della festa, sono stati proprio gli ospiti con le loro storie Instagram.

Daniela Ferolla e Vincenzo Novari un amore lungo vent'anni

Daniela, 45 anni, e Vincenzo, 60 anni, si sono conosciuta nel 2004 e non si sono mai più lasciati. I due hanno 25 anni di differenza, ma per loro l'età è solo un numero. Novari è un manager (è stato ceo della Fondazione Milano Cortina 2026), ha una grande passione per le auto e per il calcio - è tifoso del Milan infatti - e ha un figlio, Giulio, nato dal precedente matrimonio.