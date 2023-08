Daniela Martani, l'annuncio per riparare il cellulare. La bordata: "Costa 100 euro, ricompralo"

Potere della condivisione. I social possono essere la cassa di risonanza giusta per qualsiasi richiesta, ma a volte questo può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Tutto dipende dai contenuti ma anche, a volte, dalle reazioni dei follower. Soprattutto degli eventuali hater.

Lo sa bene Daniela Martani, che qualche giorno fa ha chiesto aiuto su Facebook per il suo cellulare rotto ed è stata messa alla berlina. L'ex gieffina ha pubblicato una foto del telefono - nuovo di zecca - con lo schermo frantumato. "Qualcuno su Roma è in grado di cambiare il vetro del mio Samsung appena comprato?" ha chiesto l'ex gieffina, gelata da uno dei suoi follower: "Costa 100 euro quel telefono. Fai sto sacrificio e lo ricompri nuovo, fai prima". Una provocazione che Daniela Martani non ha lasciato cadere nel vuoto, anzi: "L'ho pagato 100 euro e secondo te ci spendo 100 euro per il vetro? - ha replicato - Ma scherzi?". Un botta e risposta surreale e altrettanto esilarante, che ha inevitabilmente fatto il giro del web.