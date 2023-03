Daniela Rosati, ex moglie di Adriano Gagliani e volto della tv, è una suora laica: "Ho fatto voto di castità"

Daniela Rosati è tornata in tv per raccontare della sua vita ormai lontana dal mondo dello spettacolo. La giornalista e conduttrice, nota al pubblico per programmi come Naturalmente bella e A tutto benessere, è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno dove ha ripercorso la sua vita professionale e privata radicalmente lontana da quella di un tempo. Per anni sposata con il uno dei fondatori di Mediaset ed ex presidente del Milan Adriano Galliani, oggi Daniela Rosati ha scelto di convertirsi al cattolicesimo e di diventare una suora laica, un'oblata di Santa Brigida, e in Svezia condivide la vita monacale delle suore brigidine.

"Ho fatto un voto di castità nel 2005, all'inizio mi pesava, ma con l'aiuto del Signore si fa tutto" ha raccontato Rosati parlando della sua conversione sentita una volta entrata nella chiesa di Santa Brigida a Roma. Alle sue spalle due matrimoni: il primo con Claudio, un uomo di cui non ha mai voluto svelare l'identità, il secondo con Adriano Galliani con cui è stata sposata dal 1993 e al 1999. "Sono stati anni faticosi", ha detto parlando della vita con il manager: "Ogni tanto ci sentiamo. Non mi manca quell'agiatezza, ma le persone che frequentavo. Non ho mai avuto alimenti da Galliani, mi sono sempre mantenuto da sola. Mi è sempre piaciuto essere indipendente", ha precisato.

Nel corso dell'intervista la ex giornalista ha anche rivelato di essere stata vittima di violenza fisica da parte di un ex che la picchiò fino a perdere un figlio. "Non l'ho mai denunciato", ha affermato, "Il perdono e la preghiera fanno miracoli".