Daniela Santanchè, shopping low cost per i regali: le foto nel negozio "tutto a 20 euro"

Daniela Santanché è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre faceva shopping durante una pausa pranzo. La ministra del turismo prima è entrata prima in un outlet 'grandi firme' e poi nel negozio 'tutto a 20 euro'. Lì ha scritto il magazine ha comprato "un paio di scarpe da uomo. Lei che ama il lusso, non ama scialacquare in fatto di doni". La scelta di Santanchè è una "sorpresa ancora più grande quando la vediamo entrare in un negozio tutto a 20 euro, vicino a via Frattina. Da qui esce con un pacchetto sotto braccio: un paio di scarpe da uomo, da 20 euro", si legge ancora. "Mistero svelato: non compra per se stessa, sta facendo i regali di Natale!", ha aggiunto Chi.