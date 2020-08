Daniela Santanchè in versione Jennifer Lopez infiamma in Twiga: la foto fa il giro della rete

Avete presente l'iconico 'Jungle Dress' di Versace indossato da Jennifer Lopez nel corso di una delle ultime sfilate della maison? Ad omaggiare quei colori e quelle fantasie sembra essere oggi Daniela Santanchè, politica ed imprenditrice 61enne, che si immortala di verde vestita su Instagram in occasione di una serata al Twiga, accendendo la curiosità dei follower.

Eccola Daniela seduta al tavolino di un locale e libera di godersi un po' di relax finalmente libera dai suoi impegni professionali. Il corpo è fasciato da una jumpsuit floreale, ai piedi sandali tacco 12 e tra i capelli le mollette-gioiello che tanto vanno di moda quest'estate. Il look è quello di una teen ager. E i complimenti degli utenti si sprecano. A chi azzarda qualche polemica, poi Daniela risponde in prima persona: "E dai... non prendiamoci troppo sul serio, ogni tanto un po’ di leggerezza... giocare si può".

Daniela Santanchè in vacanza col fidanzato

Tra un party e una tintarella, Santaché si gode il suo buen retiro nello stabilimento toscano dell'amico Flavio Briatore. Con lei l'inseparabile compagno Dimitri Kunz, imprenditore anch'esso, con cui fa coppia dal 2016, dopo l'addio al giornalista Alessandro Sallusti.