Daniele Bossari e Filippa Lagerback, l'emozionante promessa dopo 21 anni d'amore

Daniele Bossari e Filippa Lagerback costituiscono una delle coppie più longeve e innamorate del mondo dello spettacolo. Il 1° giugno 2018 la coppia si è unita in matrimonio dopo 18 anni insieme, con una cerimonia favolosa che arrivò a qualche mese dalla romantica proposta che il conduttore radiofonico, all'epoca concorrente del GF Vip da cui uscì vincitore, fece alla compagna proprio in una puntata del reality di Canale 5.

E proprio per ricordare quel giorno, ma anche e soprattutto il sentimento che li lega, entrambi sulle loro pagine Instagram hanno postato una foto emblematica di una data indelebile arricchita da una frase che risuona come la promessa più bella. "Ci teniamo stretti da 21 anni, 4 con l’anello magico al dito… Tanto amore per sempre", si legge accanto allo scatto che ricorda l'anniversario delle nozze.

La storia d'amore tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari

La storia tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari è nata da un colpo di fulmine che ha folgorato entrambi nel 2001. "Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme", ha raccontato la valletta di Che Tempo Che Fa qualche anno fa. Durante questi anni, tuttavia, le difficoltà per la coppia non sono mancate: "Daniele ha vissuto due vite. La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento", aggiunse la modella spiegando come con determinazione e impegno, forti dell'amore che li ha sempre uniti, abbiamo superato i momenti più difficili. La coppia ha una figlia, Stella, nata 19 anni fa.