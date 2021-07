Daniele Bossari e Filippa Lagerback festeggiano la figlia Stella: "Gongoliamo di orgoglio"

Daniele Bossari e Filippa Lagerback condividono sui social la gioia per il primo importante traguardo della figlia, raggiante nelle foto che immortalano i momenti più belli del giorno del suo diploma.

“Gongoliamo di orgoglio” scrive un entusiasta papà Daniele a corredo dello scatto che mostra la sua bellissima Stella mentre sfoggia l’attestato davanti alla Scuola Europea di Varese, istituto che fa da sfondo anche alle immagini pubblicate da mamma Filippa. “La nostra Stella” è la didascalia lasciata dalla presentatrice di ‘Che Tempo Che Fa’, al settimo cielo mentre posa accanto al marito e alla sua ragazza che il prossimo 24 luglio compirà 18 anni. A ricordare la data del 2 luglio 2021 anche un breve filmato che mostra gli studenti mentre lanciano in aria il tradizionale ‘tocco’ in un giorno indimenticabile.

Il futuro professionale di Stella Bossari

Stella Bossari è già seguitissima sui social con i suoi 136mila follower. Occhi celesti, capelli castani e un fisico mozzafiato, la figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari somiglia in modo impressionante a entrambi i genitori con i quali ha stretto un bellissimo rapporto. “Per i 18 anni di mia figlia mi sono fatta io un regalo. L'ho rubata al mondo per quattro giorni. Siamo volate in Grecia, a Corfù, per una vacanza da sogno" ha rivelato di recente al settimanale Chi Filippa, affascinante almeno quanto la ragazza che, più che la figlia, sembra la sua sorella minore.

Terminata la scuola, Stella è pronta a trasferirsi a Milano per studiare arte e design, da sempre la sua passione. "Dal primo giorno della materna l'ho sempre accompagnata a scuola, mi mancherà svegliarci insieme, fare colazione insieme, accompagnarla e strapparle un sorriso nonostante, magari, il muso per la lunga giornata che la aspetta a scuola”, il pensiero della mamma che già sente la sua mancanza: “Sorridere prima di cominciare la nostra giornata era qualcosa che facevo non solo per lei, ma anche per me. Questo mi mancherà. Ma questa è anche la vita. È così che i rapporti si approfondiscono. Stella sa che non la giudicherò mai e che le sarò sempre di appoggio".