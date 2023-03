Gf Vip, Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi per una foto social: "Hai sbattuto la testa?"

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro una non-coppia che ha fatto molto discutere sia mentre entrambi si trovavano nella Casa del Grande Fratello Vip sia fuori. I due, prima amici, si sono poi allontanati in seguito all'innamoramento di Ferruzzi (che si è anche dichiarata) per il vippone, squalificato a poche settimana dalla fine del programma. Secondo Ferruzzi Dal Moro avrebbe nutrito un interesse per lei, ma non si sarebbe mai lasciato andare ai suoi veri sentimenti per vergogna. Mentre erano al Gf Vip i due hanno anche litigato per questo motivo, come aveva spiegato la stessa ex vippona parlando con altri inquilini: "Lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale".

Ferruzzi è poi rimasta salda su questa idea e qualche giorno dopo la sua squalifica pubblicò una foto di lei in compagnia di Dal Moro, proprio come ha fatto solo poche ore fa. E se in quell'occasione a scagliarsi contro la performer era stato il fanclub dell'influencer questa volta è stato lo stesso Daniele a rispondere seccato all'ex coinquilina. Se a ottobre aveva scritto "Il mio Gf sei tu, mi manchi" e i follower di Dal Moro le ricordarono che non era lo stesso per il loro 'protetto', adesso al suo chiamarlo "Bambolino" - con tanto di foto mentre si abbracciano e lei gli bacia la spalla -, l'ex gieffino è andato su tutte le furie e le ha scritto: "Hai sbattuto la testa?". Inaspettatamente Ferruzzi ha replicato andando a smorzare la situazione: "Sì, lo sai amore bambolino".

I fan di Dal Moro si sono scatenati e hanno lasciato quasi 5mila mi piace e oltre 400 commenti quasi tutti contro Ferruzzi: alcuni gli consigliano di starle alla larga, altri sottolineano che doveva aspettarselo e altri ancora che lui è "troppo buono" e che la "dovrebbe bloccare".