Daniele Dal Moro, incidente con la moto d'acqua: trauma facciale

Spaventosa avventura per Daniele Dal Moro. L'ex gieffino ha avuto un incidente con la moto d'acqua, a Peschiera Del Garda, che gli ha causato un trauma facciale. Lo fa sapere sui social, dove pubblica alcune foto del viso e il referto medico: "Trauma facciale con la moto d'acqua, nega perdita di coscienza. Vigile, orientato, fasia corretta, non deficit neurologici in atto. Ferita della palpebra superiore. Si confeziona sutura intradermica con ethilon 4/0 VAT in ordine".

Dopo l'incidente Dal Moro - fidanzato con Oriana Marzoli - si è recato subito in ospedale, dove ha ricevuto tutte le cure. Tornato a casa, l'imprenditore ha raccontato quanto accaduto ai follower, rassicurandoli sulle sue condizioni. Fortunatamente è stato solo un grande spavento e lui sta bene. Ora qualche giorno di riposo e poi potrà tornare alla sua attività.