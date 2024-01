Dal Moro in una serata contro la violenza sulle donne, Lucarelli: "Non ho capito se è uno scherzo". Lui le risponde

Il prossimo 20 gennaio a Verona si terrà una serata in ricordo di Chiara Ugolini, la 27enne che lo scorso settembre venne trovata morta in casa e per la cui uccisione era stato accusato il suo vicino di casa. La locandina che fa riferimento all'evento in favore della Casa Delle Donne Maltrattate annuncia che conduttore della serata sarà Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello Vip squalificato dal reality proprio per aver riservato atteggiamenti ritenuti violenti alla fidanzata Oriana Marzoli.

La scelta di indicare proprio il 33enne veronese come presentatore di una serata contro la violenza sulle donne è stato commentato da Lucarelli, basita da una decisione che stride con i trascorsi di Dal Moro. "Non ho capito se è uno scherzo. C'è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da Daniele Dal Moro" esordisce sui social. "Per chi non lo sapesse Daniele Dal Moro è stato espulso dal Gf dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa, ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo", prosegue: "Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?". Al suo post Lucarelli ha fatto seguire una serie di episodi che ricordano vari atteggiamenti discutibili di Dal Moroa anche successivi alla sua esperienza al Gf.

Al pensiero di Lucarelli che ha sollevato un ampio dibattito sui social lo stesso Daniele Dal Moro ha replicato molto duramente: "Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelle come te..

Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficenza".