Dal Moro non condurrà la serata contro la violenza sulle donne, il commento: "Con Lucarelli ci vediamo in tribunale"

Daniele Dal Moro non condurrà più la serata contro la violenza sulle donne che si terrà il prossimo 20 gennaio a Fumane, in provincia di Verona. L'annuncio del cambio di programma arriva all'indomani delle perplessità sollevate da Selvaggia Lucarelli sulla opportunità che fosse proprio l'ex concorrente del Grande Fratello, squalificato dal reality per comportamenti aggressivi verso la sua fidanzata Oriana Marzoli, a condurre un evento di tal genere. Segnalazione che poi è stata rilanciata da tanti utenti fino a comportare la decisione di revocare l'incarico al 33enne veronese.

Dopo aver risposto a Lucarelli nelle scorse ore, Dal Moro è tornato di nuovo sulla vicenda dopo gli ultimi sviluppi. "In data 20/01/2024 avrei prestato la mia immagine in forma gratuita per un evento benefico in favore di CADMI. In primo luogo perché a favore della tematica che sostiene, e in secondo luogo perché l'evento a cui fa riferimento è ubicato nella mia città di residenza nonché natia alla quale, come molti di voi sanno, sono particolarmente legato. Non mi sono candidato in nessuno modo per la conduzione di quest'ultima ma mi è stata espressamente chiesta la partecipazione", ha scritto su Threads. Poi il riferimento a Selvaggia Lucarelli verso la quale fa capire di voler adire le vie legali: "Ora se rendermi disponibile in termini di tempo, immagine e annessa divulgazione deve ritorcersi negativamente sulla mia persona, cedo senza alcun problema il testimone. Per quanto riguarda la Signora Lucarelli, ci vediamo in tribunale".

Le reazioni

Revocato l'invito a Daniele Dal Moro, il Corriere del Veneto fa sapere che gli organizzatori hanno chiesto proprio a Selvaggia Lucarelli di moderare l'evento al posto dell'ex GF: "Se gli organizzatori me lo chiedessero in modo ufficiale andrei volentieri a Fumane ma prima devo capire chi ci sarà e di cosa di si parlerà. Il tema della violenza sulle donne non va improvvisato, bisogna essere preparati" ha spiegato la blogger. E rispondendo a Dal Moro che aveva detto "Lucarelli sai perchè chiamano quelli come me e non quelle come te... perchè tu gratis non ci vai, neanche per beneficenza", Selvaggia ha aggiunto: "Sì, ci andrei gratis, come faccio sempre quando mi occupo di beneficenza, io tengo separate le cose, di questi tempi è bene sottolinearlo".

Alla serata che dovrebbe tenersi il 20 gennaio contro la violenza di genere dovrebbero partecipare anche l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti e Lucia Annibali, quest'ultima vittima di un'aggressione con l'acido, avvocata ed esponente del Pd. Ricevute le segnalazioni social sulla figura di Dal Moro, Moretti su Instagram ha scritto: "Non guardo il Grande Fratello e non conosco Daniele Dal Moro, il mio impegno contro la violenza sulle donne è un fatto. Non sono tra gli organizzatori dell’eventi in memoria di Chiara Ugolini, sono un'ospite insieme a Lucia Annibali. Chiederò conto a chi mi ha invitata delle ragioni a monte della scelta del conduttore e, dopo aver approfondito la cosa, deciderò cosa fare".