Daniele Dal Moro il gesto contro Martina Nasoni che fa discutere: il video

La produzione del Gf Vip ad un certo punto, qualche settimana fa, aveva deciso di far entrare nella casa alcuni ex. Così fecero il loro ingresso Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante, rispettivamente per Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

Se per due coppie la convivenza non è andata poi così male, per una si è rivelata disastrosa: Daniele e Martina hanno litigato e in particolare quando la vippona temporanea ha lasciato l'appartamento di Cinecittà Dal Moro affermò che "quando vado fuori ci penso io. Non ho mai detto un caz**, ora rispondo a tono. Mi sono rotto i cog**oni. Venire qua e dire che sai qualcosa, parla".

Il momento della resa dei conti a quanto pare è arrivato e lo ha spiegato Dal Moro con un gesto molto forte che ha deciso di condividere con i suoi follower: Martina ha scritto un libro, "Questo cuore batte per tutte e due", Dal Moro sicuramente lo teneva in libreria come segno di un amore, anche se finito, e rispetto nei confronti dell'ex, ma nelle storie Instagram si mostra mentre apre il cestino della spazzatura e lo butta via. In molti hanno riso del gesto estremo, altri invece lo hanno criticato ritenendolo esagerato.

Perché il gesto di Dal Moro è considerato estremo

Nasoni ha vinto l'edizione del Gf 16 e proprio nella casa conobbe Dal Moro, e sempre all'interno della Casa svelò di essere la ragazza che ha ispirato la canzone La ragazza con cuore di latta scritta da Irama (lei e il cantante si erano conosciuti in Salento e lì sarebbe nato il brano). Il gesto di Dal Moro è considerato eccessivo perché quel libro, scritto dopo l'esperienza al Gf Vip racconta la sua storia e la sua malattia.