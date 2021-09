"Daniele Interrante con una minorenne", scatta la querela e la ex Guendalina tuona: "Falsità sul padre di mia figlia"

Che fine ha fatto Daniele Interrante? Un profilo Instagram di gossip ha riesumato l'ex tronista, da qualche anno lontano dai riflettori ma soprattutto dai social e felicemente fidanzato. "Vive la sua vita in disparte, a Milano, con la sua fidanzata Margherita" informa i più curiosi investigatoresocial, incappando presto in un pericoloso scivolone. Nel post, infatti, si legge che Interrante avrebbe tenuto nascosta la sua relazione perché "lei all'epoca dei fatti era minorenne, ora però ha 20 anni" e che "il nostro Daniele Interrante è addirittura più grande del suocero".

La smentita della fidanzata

Premettendo che avremmo vissuto benissimo anche lasciando l'ex tronista 'troppo bello' alla sua nuova vita al riparo della ribalta, ci sembra doveroso dare spazio alla smentita di certe voci (riprese anche da diverse testate). A chiarire la vicenda è Margherita Magri, fidanzata 22enne di Interrante: "Sono allibita dalle falsità scritte da questo giornalista, se così si può chiamare, dato che la prerogativa dei giornalisti è accertarsi e diffondere verità - scrive sui social - Sono fidanzata con Daniele da due anni e mezzo, siamo felici e innamorati, e per tua conoscenza ora io ho 22 anni (1999) e la differenza d'età per noi non è un peso, anzi! E se la matematica non è un'opinione... Ma la cosa peggiore e infamante che hai scritto riguarda il fatto che avremmo tenuto nascosta la nostra relazione in quanto io minorenne. Se la matematica non è un'opinione... Non abbiamo mai voluto pubblicizzare la nostra storia perché ne siamo custodi e perché non abbiamo bisogno di like - continua, furiosa - Ora invece devo risponderti pubblicamente per smentire le bugie che hai scritto perché ti ricordo che Daniele ha una figlia e tu hai fatto intendere che suo padre frequenta minorenni". Infine Margherita smentisce anche un altro dettaglio, taggando i giornali che hanno ripreso la notizia: "Concludo sorridendo e informandoti che mio padre è nato nel 1966 e ha 55 anni, non 39. E se la matematica non è un'opinione non è più giovane di Daniele".

L'ira di Guendalina Canessa: "Non fate passare il padre di mia figlia per quello che non è"

Anche Guendalina Canessa, ex compagna di Daniele Interrante e mamma di sua figlia Chloe, che oggi ha 11 anni, è intervenuta sui social: "Articoli indegni, pieni di eresie - ha detto - Daniele non si è fidanzato con lei quando era minorenne. Le parole hanno un peso, informatevi prima di dire delle falsità e delle castronerie e non fate passare il padre di mia figlia per quello che non è". Poco dopo il prode investigatore incalza: "Ho sbagliato in buona fede l'età del suocero di Daniele. Posso sbagliare anche io. Per il resto invece hai le prove incontrastanti su ciò che ho detto? - chiede provocatoriamente a Guendalina - Sei così sicura di ciò che dici? Perché non ci mette la faccia Daniele? Fai la brava, te lo chiedo per piacere. Si fa coprire dalla ex moglie e la piccola fidanzata". Ed ecco la risposta a tutte le sue domande: "Daniele non è sui social! E tranquillo che ti ha già querelato".

Il post della fidanzata di Daniele Interrante

La replica social di Guendalina Canessa