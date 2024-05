Daniele Rugani e Michela Persico si sono sposati: le foto e il ruolo, emozionante, del figlio

Daniele Rugani e Michela Persico sono marito e moglie. Ieri, mercoledì 29 maggio per il difensore bianconero e per l'influencer e conduttrice televisiva è stato il grande giorno del "sì". I due, legati dal 2015, hanno un figlio, Tommaso, nato nel settembre 2020. Il difensore della Juventus, che un paio di giorni fa ha rinnovato il contratto con la Vecchia Signora per altre due stagioni, aveva chiesto alla sua compagna di sposarlo lo scorso autunno durante il concerto di Calcutta.

Tommaso, il loro bimbo, aveva un ruolo importantissimo quello di portare le fedi. Il piccolo, si vede in una delle storie Instagram della mamma, era molto emozionato e ha percorso la navata della Chiesa di San Carlo Borromeo a Torino sorridendo felice ai genitori.

Entrambi elegantissimi con Daniele Rugani che indossava una giacca nera, una camicia bianca e un papillon nero, il tutto esaltato da una rosa bianca (tema del matrimonio). La sposa, come aveva svelato sui social, ha indossato una creazione di alta moda di Galia Lahav: un vestito tempestato di fiorellini di organza e con un lunghissimo velo. Tra gli ospiti vip c'era l'ex miss Italia, Cristina Chiabotto, e i compagni di squadra Federico Gatti, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli.