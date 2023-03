Daniele Scardina in coma, gli aggiornamenti di Gilles Rocca

Le condizioni di salute di Daniele Scardina restano preoccupanti. Ancora riservata è la prognosi del pugile 30enne, in coma dopo l'intervento chirurgico d'urgenza a cui è stato sottoposto in seguito a un malore improvviso durante un allenamento in palestra. Messaggi di affetto e vicinanza stanno affollando i social in queste ore: gente comune, follower di "King Toretto", colleghi e amici stanno esprimendo tutto il proprio sgomento in questo momento di attesa. Aggiornamenti sulla delicatissima situazione sono arrivati da Gilles Rocca, grande amico di Daniele che conosciuto a Ballando con le stelle.

"Fratello mio, sei un campione immenso e anche questa battaglia la vincerai", si legge a corredo di una foto che li mostra insieme: "Sono in contatto con gli amici e lo staff di Dany, la situazione è molto delicata e le prossime ore saranno fondamentali. Dany è una roccia e supererà anche questa situazione difficile". Una situazione su cui - tra gli altri - hanno voluto esprimersi anche Diletta Leotta, ex fidanzata di Scardina, e Carolyn Smith: "Il dolce pugile e campione di vita. Amico mio, ora tira fuori tutto e combatti come solo tu sai fare. Forza! Siamo tutti con te".

Chi è Daniele Scardina "King Toretto"

Daniele Scardina è uno dei più famosi pugili professionisti italiani. Milanese di Rozzano, origini siciliane, è conosciuto con il soprannome di 'King Toretto'. Molto seguito era stato il suo incontro di maggio 2022 contro Giovanni De Carolis, per il titolo intercontinentale dei supermedi, perso da Scardina alla quinta ripresa. Era stata programmata una rivincita, ma i suoi continui problemi di peso hanno impedito un nuovo incontro, con il pugile che si stava preparando a passare alla categoria dei mediomassimi.

Il malore è avvenuto ieri, quando ha interrotto l'allenamento perché si è sentito poco bene. Poco dopo, negli spogliatoi, ha avvertito un dolore all'orecchio e poi a una gamba e ha perso i sensi. Il pugile si stava allenando per il prossimo match, dove doveva debuttare nei pesi mediomassimi, il 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano.