Daniele Scardina ancora in coma, il manager rompe il silenzio: "Dobbiamo aspettare"

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Daniele Scardina, ricoverato dal 28 febbraio alla clinica Humanitas di Rozzano in seguito a un'emorragia cerebrale. A rompere il silenzio il manager del pugile, Alessandro Cherchi: "Respira autonomamente e questa è sicuramente una cosa positiva, ma dobbiamo aspettare ancora e avere pazienza".

Cerchi fa sapere a Fanpage che ci sono dei miglioramenti, anche se piccoli, ma questo fa ben sperare: "Ci sono miglioramenti, ogni giorno piccoli segnali che inducono a sperare. Daniele resta in coma indotto ma è stazionario. Per adesso le notizie sono positive".

Daniele Scardina è stato operato d'urgenza martedì scorso dopo aver accusato un malore in palestra durante gli allenamenti. I medici hanno parlato di "condizioni preoccupanti", ma non ci sono state altre comunicazioni ufficiali in merito.

Il messaggio di Diletta Leotta

30 anni, di Rozzano, Daniele Scardina è uno dei più famosi pugili italiani ma è noto anche per la relazione con Diletta Leotta, durata circa un anno e finita nel 2020. La conduttrice di Dazn gli ha manifestato sui social il suo sostegno, condividendo un "Forza Dani" tra le storie Instagram. Oltre a lei intorno a King Toretto - questo il suo soprannome - si sono stretti tutti i fan e tante persone che lo hanno conosciuto e apprezzato due anni fa a Ballando con le stelle.