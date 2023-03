Daniele Scardina in coma: il messaggio di Diletta Leotta per l'ex fidanzato

Ore di paura e apprensione per le condizioni di salute del pugile Daniele Scardina che è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, nella clinica Humanitas di Rozzano, dopo che ieri aveva accusato un malore improvviso mentre si stava allenando in palestra. Le condizioni di 'King Toretto', questo il suo soprannome, sarebbero preoccupanti e la prognosi è ancora riservata.

King Toretto è uno dei pugili professionisti italiani più noti a livello internazionale mondo. 30enne, nato a Rozzano, nel Milanese, è diventato noto al grande pubblico italiano, oltre che per i suoi successi sportivi, anche per aver partecipato a Ballando con le stelle. Scardina è un grande amante dei tatuaggi e per un periodo della sua vita ha vissuto negli Stati Uniti d’America, dove si è allenato nella palestra frequentata da miti della boxe come Muhammad Ali.

Tra le persone che hanno voluto mandare un messaggio di sostegno al campione, virtuale e non, c'è anche Diletta Leotta, sua ex fidanzata. Nelle storie Instagram ha scritto "Forza Dani" con l'emoticon delle mani giunte in preghiera.

La storia d'amore tra Scardina e Leotta

La storia d'amore tra Diletta e Daniele era nata tra i guantoni da boxe, i due si erano conosciuti in occasione del match del pugile contro Kekalainen, match che Leotta aveva seguito per Dazn. Era il marzo del 2019 e lei gli avrebbe sussurrato a bordo campo: "Che gambe sottili che ha!". Il colpo di fulmine li ha folgorati e due hanno iniziato a frequentarsi. Il loro desiderio di rimanere anonimi era stato disilluso dai giornali di gossip che erano riusciti a fotografarli insieme molti mesi prima che decidessero di uscire allo scoperto.

Leotta quando incontrò Scardina era ancora legata a Mammì, mentre il pugile era reduce dalla fine della storia con l’influencer Melissa Alvarez. Dopo la rottura di Diletta dallo storico compagno i due si regalarono una vacanza a Ibiza. "Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro", parole importanti che Scardina spese per il relazione alla vigilia del primo Natale trascorso insieme.

A luglio 2020 iniziarono a circolare le prime voci riguardo ad una rottura tra i due, voci che poi furono confermate. Il pugile per mesi ha provato a ricucire il rapporto con la giornalista, ma alla fine i due si sono separati definitivamente.