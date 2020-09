Scardina in isolamento si collega con 'Storie Italiane', ma guai a chiedergli di Diletta Leotta

Daniele Scardina torna a farsi vedere in tv, in attesa di potersi allenare negli studi di 'Ballando con le stelle', che in questa edizione, al via il 19 settembre, lo vede tra i protagonisti. Per poter scendere in pista il pugile - risultato positivo al coronavirus - deve negativizzarsi, nel frattempo resta in isolamento domiciliare.

"Sono in isolamento da 12 giorni" ha spiegato durante il collegamento con 'Storie Italiane'. Intervistato da Eleonora Daniele, il pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta, ha raccontato: "Ho scoperto la mia posivitità al Covid-19 grazie ai temponi fatti durante le prove di Ballando. Il primo è risultato negativo, mentre il secondo ha avuto esito positivo". La parola è passata subito dopo alla sua maestra di ballo, Anastasia Kuzmina, anche lei intervenuta in collegamento: "Essendo stata in contatto con Samuel Peron, anche lui risultato positivo, io ho iniziato la quarantena prima di Daniele, perciò l'ho già conclusa”.

Scardina è in buone condizioni e non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura televisiva. Nessun commento, invece, al riferimento pungente a Diletta Leotta fatto da Guillermo Mariotto, presente in studio. Eleonora Daniele stessa ha infatti chiarito: "Daniele non vuole parlare di Diletta". Il pugile ha commentato invece la brutale uccisione di Willy Monteiro, il ventunenne picchiato a sangue da alcuni pugili a Colleferro: "Quello che hanno fatto quei ragazzi è cattiveria pura. E la cattiveria va sconfitta".

Daniele Scardina e la storia d'amore con Diletta Leotta

La passione tra Daniele Scardina e Diletta Leotta è esplosa nel 2019 e si è consumata nel giro di un anno. Entrambi innamoratissimi, erano convinti che la loro fosse una storia con un destino importante, invece l'addio è arrivato poco dopo il lockdown. Sarebbe stata la conduttrice sportiva a mettere fine alla relazione e appena un mese fa, il pugile ha confessato sulle pagine di Chi di essere ancora innamorato: "La amo e non l'ho tradita. Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati". Per ora, però, non c'è traccia di un ritorno di fiamma.