"Daniele sta respirando da solo": Gilles Rocca dà aggiornamenti su Scardina

Ospite a Da noi…a Ruota libera, il talk di Francesca Fialdini in onda su Rai Uno, Gilles Rocca ha dato aggiornamenti sul pugile ed amico Daniele Scardina colpito da malore: “Daniele sta respirando da solo”, ha dichiarato.

Com'è noto, lo sportivo è stato operato d’urgenza alla testa dopo essersi sentito male durante un allenamento: "Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita", ha proseguito l'ex concorrente di Ballando con le Stelle. E ancora: "Daniele è una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma, non ha mai avuto la fame di apparire. Ora sta lottando per la vita. Io vado sempre cauto nel dire le cose: fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele è un campione e vincerà anche questa sfida. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile".