Danielle Madam è ricoverata in ospedale in Camerun: ha la malaria

Danielle Madam, la campionessa di lancio del peso che è stata anche conduttrice di Notte Europee, ha contratto la malaria. È stata la stessa Madam ad annunciarlo tramite il suo profilo Instagram postando tre foto. La campionessa era tornata nel suo paese d'origine per ricoprire il ruolo di ospite d’onore dell’ambasciatore italiano in Camerun. Forte come una leonessa Danielle ha specificato che il post dove racconta della sua malattia sarà visibile solo per 24 ore.

Danielle Madam ha la malaria: "Questa malattia mi ha messa a dura prova"

Ecco cosa ha raccontato Danielle Madam:

"Tornerò presto a raccontarvi della mia bellissima terra di origine ma per adesso ho uno stop forzato. In tanti mi avete chiesto delle mie condizioni di salute quindi mi sembrava giusto aggiornarvi. Ho la malaria. Mi è stata diagnostica due giorni fa. Sono stata punta dalla zanzara del genere anopheles. Non è per nulla una passeggiata, questa malattia mi ha messa a dura prova: ho avuto la febbre a 40 per diversi giorni, oltre a dolori a tutto il corpo. Rimane comunque che oggi sono qui sorridente: sono una leonessa e non mi lascerò troppo affaticare da una zanzara! Ps: odio far preoccupare le persone oppure far pietà, questo post rimarrà per max 24 ore".

Danielle Madam e l'emozione di diventare cittadina italiana

"Aspettavo questo giorno da tanto, le emozioni sono forti, ancora sto tremando", con queste parole Madam celebrò sui social la tanto agognata cittadinanza italiana.

Proprio il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, aveva preso a cuore il suo caso: la sportiva era stata offesa sui social e di persona (sul posto di lavoro) dopo i suoi commenti sul "caso Suarez". Fracassi aveva scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per chiedere che le venisse concessa la cittadinanza italiana "per eminenti servizi resi al Paese e per l’eccezionale interesse dello Stato che ne discende". Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò aveva scritto un tweet di solidarietà a Madam: "Qui non contano le idee o le simpatie politiche, questa è una pura vergogna, non solo per lo sport, ma per il Paese! Quanto piace poi agli italiani festeggiare quando si vincono medaglie con atlete e atleti come Danielle che difendono i nostri colori".

Il 30 aprile, dopo 17 anni passati in Italia, Madam è diventata "finalmente italiana".