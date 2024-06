Danilo Bertazzi, Tonio Cartonio della Melevisione: "Andavo in onda con le cannule della flebo nascoste sotto al costume"

Era il 2005 quando Danilo Bertazzi nei panni di Tonio Cartonio salutava per sempre il piccolo grande pubblico della Melevisione, amatissimo programma per bambini ambientato nel Fantabosco che aveva il suo personaggio come protagonista principale. Da allora sono passati 19 anni e oggi Bertazzi ha ricordato quell'addio sui social con un video in cui ha ammesso di sentirsi ancora in colpa per quella scelta e ha rivelato i motivi che lo hanno indotto a dire basta all'esperienza televisiva.

Di seguito l'addio di Tonio Cartonio ai bambini della Melevisione

Danilo Bertazzi: "Il vero motivo per cui ha lascato la Melevisione"

"Ogni volta che vedo un meme con l'addio di Tonio alla Melevisione mi sento un pochino in colpa. Cercherò di spiegare il vero motivo per cui ho lasciato il programma, fermo restando che è stata una decisione mia quella di abbandonare il Fantabosco": inizia così il video di Danilo Bertazzi, attore e autore televisivo oggi 64enne che per sei stagioni è stato il Tonio Cartonio del Fantabosco. Il racconto non ha risparmiato dettagli delicati sulla sua salute che a un certo punto lo hanno portato ad allontanarsi brevemente dallo schermo per poi tornare con un escamotage che conciliasse il suo stato alle esigenze televisive.

"Intanto sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare. Ricordo che ero in ospedale ed ero molto preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice dicendo: “Vi prego, non lasciatemi a casa”. Però, essendo in ospedale loro hanno messo un personaggio nuovo, Nina Corteccia" ha spiegato Bertazzi che teneva talmente tanto a Tonio Cartonio e alla Melevisione che, dopo aver subìto quella prima operazione, ha comunque deciso di continuare a registrare le sue puntate nascondendo le cannule della flebo sotto al costume di scena.

"Sono tornato, ma non stavo bene. Gli autori si sono inventati una strana malattia del Fantabosco, così per un po’ di tempo avevo modo di stare disteso nel letto con il pigiamone e coperto. Dovete sapere che sotto il pigiama avevo tutte le cannule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dal programma" ha proseguito l'attore: "Per noi attori è importante sentirci amati. Con il primo regista del programma ho avuto un rapporto meraviglioso, forse anche perché iniziavamo insieme un'avventura che non sapevamo come sarebbe andata avanti. Con il secondo regista, invece, non mi sono sentito così amato e protetto. Quindi ho sempre avuto la sensazione che ero lì e, quindi, doveva tenermi". Determinante per dire basta a quell'esperienza è stata anche la sensazione di "perdere se stesso".

"Stavo perdendo Danilo, il vero me: sul lavoro, a casa, in giro, tutti mi chiamavano Tonio, infatti Tonio stava prendendo il sopravvento. Quindi ho voluto riprendere la mia vita", ha aggiunto Bertazzi che ha deciso di lasciare pur non avendo altre opzioni di lavoro: "Per più di due anni non ho lavorato, e quindi l'ho pagata. Poi è uscita la bufala sulla mia morte e non è stato bello", ha ricordato ancora riferendosi a delle terribili fake news che lo hanno riguardato. Infine: "Mi sento in colpa, so di avervi dato un dispiacere" ha concluso Bertazzi. "L'addio di Tonio è stato l'insegnamento ai noi del futuro. Da piccoli non potevamo capire, ma da grandi ci hai insegnato che bisogna curare prima se stessi, sempre. Grazie, perché ancora ci sorprendi" è uno dei tantissimi commenti apparsi a corredo del video, lasciato da un fan della Melevisione che ancora lo ricorda con affetto.