David Beckham fa 12 ore di fila per l'ultimo saluto alla regina Elisabetta

Dopo la scomparsa della regina Elisabetta a Balmoral lo scorso 8 settembre, la salma della regina è posizionata presso la Westminster Hall. Qui rimarrà esposta al pubblico fino al giorno dei funerali di Stato, in programma lunedì 19 settembre. In tantissimi si sono riversati a Londra per dare l’ultimo saluto a sua maestà. Migliaia di persone in fila sotto la pioggia battente armati di sedie, tende da campeggio e bevande calde per affrontare sino a 35 ore di attesa.

Il saluto di David Beckham

Tra i tanti giunti a commemorare la regina è apparso anche un volto piuttosto noto. Stiamo parlando di David Beckham. L’ex calciatore si è unito alla folla per rendere il suo personale tributo ad Elisabetta II. Nessun canale preferenziale per l’atleta britannico, Beckham come tutti gli altri sudditi ha atteso ben 12 ore in fila. L’uomo si è unito alla coda alle 2 del mattino per riuscire a dare l’ultimo saluto alla regina intorno alle 12,30. Nonostante David sia sempre braccato dai fan ed i paparazzi, in questo caso la sua presenza è passata in sordina. Come ha rivelato il portavoce dell’uomo al MailOnline, nessuno ha osato chiedere foto o autografi all’ex calciatore, perché c’era un clima di “rispetto reciproco”.

Il ricordo di Beckham

Mentre si avvicinava a Westminster Hall, Beckham ha rilasciato una dichiarazione a Sky News sul suo stato d’animo in questa giornata: “Ho sempre saputo che questa sarebbe stata sempre una giornata difficile. I nostri pensieri sono con la famiglia, è molto speciale ascoltare tutte le storie delle persone qui. Il momento più speciale per me è stato ricevere la mia onoreficenza OBE. Ho portato con me i miei nonni che erano grandi monarchici. Sono stato così fortunato a poter avere alcuni momenti come quello nella mia vita per essere vicino a Sua Maestà. È un giorno triste, ma un giorno da ricordare”.

Beckham ha aggiunto che “significava così tanto” cantare l'inno nazionale prima delle partite dell’Inghilterra, riferendo a ITV News: “Pensavo che venendo alle 2 del mattino sarebbe stato un po' più tranquillo, ma mi sbagliavo, tutti hanno fatto lo steso. Ma la gente qui, di tutte le età, c'era una signora di 84 anni, un gentiluomo di 90 anni. Tutti vogliono essere qui per essere parte di questa esperienza e per celebrare ciò che Sua Maestà ha fatto per noi”.

I commenti dei britannici

I concittadini britannici sono apparsi entusiasti dalla presenza di Beckham in fila, apprezzandone anche sui social l’umiltà. “Stava parlando tranquillamente con le persone intorno a lui delle volte in cui ha incontrato la regina. Penso che siamo rimasti tutti sbalorditi nel vederlo qui, vista la sua fama. Aveva il berretto abbassato, quindi penso che stesse cercando di mantenere un profilo basso. Non l'ho riconosciuto subito ma era un tipo adorabile, felice di parlare. Chiaramente era in coda da tempo, forse fin dalle prime ore come me. Era ovviamente desideroso di rendere omaggio alla regina e sentiva che avrebbe dovuto unirsi al resto di noi piuttosto che usare la fila vip che scorre molto più velocemente”, ha detto un utente.

Davi Beckham oltre ad aver preso parte alla coda come ogni altro suddito del Regno Unito, avrebbe avuto anche un’attenzione particolare per le persone in fila, come raccontato da una ragazza su Twitter: “La mamma del mio amico dice che si è unito alla coda verso le 2 del mattino. Ha comprato delle ciambelle alle persone intorno a lui!”