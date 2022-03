David Beckham cede a una dottoressa ucraina il suo account Instagram (da 71 milioni di follower)

David Beckham ha ceduto la sua pagina Instagram da 71,6 milioni di follower alla dottoressa ucraina Irina Kondratova, direttore del centro perinatale di Kharkiv, affinché possa spiegare in prima persona quali sono le condizioni del reparto di neonatologia cittadino, organizzato in uno scantinato. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno immediato ai bambini e alle famiglie coinvolte nella guerra, partendo dal milione di dollari che lui stesso, insieme alla moglie Victoria, ha devoluto per gli ucraini attraverso una raccolta fondi aperta con la sua fondazione per l’Unicef di cui è ambasciatore.

Così, pubblicando storie social, video e foto sull'account ufficiale di Beckham, la dottoressa ha la possibilità di raccontare le condizioni delle mamme, delle donne incinte, dei neonati nel Paese assediato dall'attacco russo, come del lavoro fatto insieme all’Unicef all’interno della struttura sanitaria.

Il gesto del dirigente sposrtivo, ex calciatore britannico, si unisce a quelli delle star di Hollywood già scese in campo per sostenere fornire sostegni economici e umanitari in un momento come questo, tra cui Leonardo DiCaprio che ha donato 10 milioni di dollari e la coppia Ashton Kutcher e Mila Kunis (lei è ucraina).