David Beckham, il regalo di nozze per il figlio è una Jaguar da 600mila euro

La location fiabesca, gli invitati illustri, la festa che ha seguito il rito: tanti i dettagli che nelle ore successive al matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno raccontato l'evento più in vista del jet set internazionale, svoltosi a Palm Beach sabato 9 aprile. Un particolare, tuttavia, non era ancora emerso dalle cronache degli insider, ovvero il regalo davvero molto generoso che il padre dello sposo ha pensato per la coppia di novelli sposi: una Jaguar d'epoca, la XK140 del 1954, trasformata in elettrica. Valore? 500mila sterline (circa 600mila euro).

Il modello, decappottabile e color azzurro, unico nel suo genere, è arrivato direttamente da Lunaz, azienda di restomod di cui David Beckham ha acquisito il 10% delle quote nel giugno 2021: "Nel creare questa bellissima Jaguar XK140 elettrificata, siamo onorati di colmare il divario tra la vita professionale di David Beckham, che è un investitore in Lunaz, e la sua vita familiare. Questa straordinaria macchina è il regalo perfetto per suo figlio Brooklyn e la nuora, Nicola. Sotto ogni aspetto, questa straordinaria auto d'epoca elettrica di Lunaz simboleggia un futuro luminoso e positivo", ha commentato David Lorenz, CEO dell'azienda che così si è anche garantita una notevole pubblicità.

Lo stesso ex calciatore, insieme alla moglie Victoria, sono arrivati a bordo della lussuosa automobile al ricevimento delle nozze, per consegnarla di persona agli sposi, lasciando poi il party a bordo della loro "vecchia" Maserati.