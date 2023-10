Victoria e David Beckham ad un passo dal divorzio: la verità svelata 20 anni dopo

Nel 2003 la famiglia di David e Victoria Beckham affrontò un periodo molto difficile. David fu ceduto dal Manchester United al Real Madrid e per lui fu uno shock: nel corso della sua lunga carriera ha giocato e vinto con molte altre squadre (Milan, Paris Saint Germain) ma lui non avrebbe mai abbandonato lo United, in un'intervista alla BBC l'ex numero 7 affermò che nei tre anni successivi non riuscì, "per il disgusto", a guardare una partita del Manchester United.

Questo trasferimento, arrivato improvvisamente, è stato alla base di una grande crisi coniugale e familiare che Victoria e David hanno superato e della quale hanno parlato apertamente solo ben 20 anni dopo in occasione di "Beckham", la docuserie che racconta la vita del calciatore.

"Il periodo più difficile delle nostre vite"

Il documentario è diviso in quattro parti: il racconto non è affidato solo a David, ma ovviamente anche Victoria ha parlato dei successi del marito (dall'infanzia all'essere co-proprietario della squadra statunitense Inter Miami) e della loro famiglia. In mezzo alle buone notizie però era immancabile parlare anche del 2003. E proprio di quello si parla nell'episodio finale: dopo 20 anni una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo ha finalmente rotto il silenzio sulla presunta infedeltà dell'ex calciatore.

I gossip dell'epoca davano quasi per certi, anche perché a confermarlo erano state le dirette interessate, i tradimenti con la sua ex segretaria Rebecca Loos, che dopo essere stata licenziata rivelò di aver avuto una relazione con David per quattro mesi, la modella Sarah Marbeck e l’estetista Dannielle Heath.

Nel documentario la non discute i dettagli di ciò che è accaduto, ma confermano che hanno dovuto superare una crisi enorme e che entrambi sono grati, ma ancora stupiti, di essere riusciti a rimanere insieme. I due sapevano di dover "lottare per la loro famiglia".

I due, entrambi molto provati dal ricordo di quei momenti, non hanno negato che quello sia stato il momento più difficile per loro. Victoria - che sentiva su di sé anche la rabbia dei tifosi spagnoli che la colpevolizzarono di aver lasciato da solo il marito - anche se non ha parlato direttamente dei tradimenti ha fatto capire quanto fosse grave la situazione: "Perché sembrava che il mondo fosse contro di noi. La verità è che eravamo contro di noi, se devo essere completamente sincera. Fino a Madrid, a volte sembrava che fossimo noi contro tutti gli altri, ma eravamo insieme, eravamo connessi, ci avevamo l'un l'altro. Ma quando eravamo in Spagna, non sentivamo davvero di avere l'un l'altro. E questo è triste. Non posso nemmeno cominciare a dirti quanto è stato difficile. E come mi ha influenzato".

Victoria non poté trasferirsi subito a Madrid con il marito, i figli Brooklyn e Romeo andavano a scuola e non potevano semplicemente lasciare Londra. La famiglia ha bisogno di un'organizzazione ben precisa e inoltre Victoria non voleva essere solo la moglie di un calciatore: per questi motivi i primi mesi David si ritrovò da solo. "Quando mi sono trasferito per la prima volta in Spagna - ha dichiarato nella docuserie il Beckham - è stato difficile perché avevo fatto parte di un club e di una famiglia per tutta la mia carriera, dall'età di 15 anni a quando ne avevo 27. Vengo venduto da un giorno all'altro, il minuto successivo sono in una città, non parlo la lingua. E, cosa più importante, non avevo la mia famiglia.

Riguardo alla crisi che hanno vissuto David ha dichiarato: "Non so come abbiamo fatto a superarla, onestamente. Victoria è tutto per me, vederla soffrire è stato incredibilmente difficile, ma siamo combattenti e in quel momento avevamo bisogno di lottare l'uno per l'altro, avevamo bisogno di lottare per la nostra famiglia".

Victoria infine si è poi trasferita a Madrid, lì comprarono una villa da 3 milioni di sterline e lì è nato il loro terzo figlio, Cruz, che ora ha 18 anni.