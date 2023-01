È morto David Crosby, la moglie: "Continua a vivere nella sua musica leggendaria"

Il leggendario rocker americano David Crosby è morto all'età di 81 anni. Ne ha dato la notizia il suo agente. Il cantante è deceduto circondato dall'affetto della sua famiglia, e "la sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua leggendaria musica", ha detto la moglie. Crosby è stato tra i fondatori di due band fondamentali per la musica negli anni '60: 'The Byrds' e di 'Crosby, Stills e Nash' (ai quali si aggiunse Neil Young), influenzando moltissimi grandi artisti. Nella sua lunga carriera è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame.

David Crosby era nato a Los Angeles il 4 agosto del 1941. Nell'arco della sua straordinaria carriera ha creato canzoni che sono vere pietre miliari per più di tre generazioni, non solo come solista, ma come membro fondatore dei The Byrds a metà degli anni '60, di Crosby, Stills & Nash (vincitori del Grammy come miglior nuovo artista nel 1969) e Crosby, Stills, Nash & Young. È stato un pioniere del folk-rock, non solo con la sua musica impegnata, ma anche devolvendo i proventi dei suoi concerti a molte cause sociali. Incarnò in pieno lo stile di vita degli anni Sessanta, lottando in seguito con le sue dipendenze per molti anni. Nonostante fosse ancora attivo sui social, aveva rinunciato al progetto di tornare a esibirsi dal vivo, progetto di cui aveva parlato ancora in una intervista dello scorso anno. E la moglie Jan Dance nel salutare il suo "amato David", parla di una "lunga malattia". "Anche se non è più qui con noi, la sua umanità e il suo spirito gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria. Ci mancherà moltissimo. In questo momento chiediamo rispettosamente il rispetto della nostra privacy, mentre cerchiamo di affrontare questa grave perdita", chiede la moglie.