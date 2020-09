Uomini e donne, Davide scioglie le riserve su Beatrice: "L'avrei baciata"

Se all'inizio le sembrava una bambina, uno scambio di messaggi l'ha portato a ricredersi al punto tale di essere stato spinto a baciarla. È quanto successo nell'ultima esterna di Davide Donadei e Beatrice, la giovane corteggiatrice romagnola.

I due hanno approfondito la loro conoscenza in un'esterna al parco. Lei ha sottolineato come le attenzioni del bel tronista l'abbiamo quasi colta di sorpresa: "Non sono abituata ad essere scelta, tra 25 ha scelto me", ha dichiarato la giovane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche chiacchiera, gli sguardi che si incrociano e il tronista si lascia andare ad alcune affermazioni importanti, soprattutto nel post esterna perchè il 25enne pugliese racconta alla redazione come, lontano da quel contesto, per la situazione che si è creata: "L'avrei baciata". Insomma, se son rose fioriranno. Non resta che aspettare le prossime puntate.