Davide Bonolis compie 18 anni, la foto amarcord (con dedica) di mamma Sonia

È un compleanno importante quello che si festeggia in famiglia Bonolis-Bruganelli, tutta riunita intorno a Davide che oggi, 7 giurno 2022, compie 18 anni. Per lui, secondogenito di Paolo e Sonia, stanno arrivando decine e decine di auguri sui social dove, però, a destare subito l'attenzione dei follower è stato il pensiero della sua mamma.

La produttrice ed ex opinionista del GF Vip ha dedicato al suo secondogenito un post in cui risalta l'intenso primo piano del ragazzo quando era ancora un bambino: "Mio cuore, 18 anni oggi. Mantieni sempre questo sorriso, li stendi tutti" si legge a corredo della didascalia che fa il paio con un altro dolcissimo pensiero pubblicato tra le storie Instagram. "Ricordati di vivere" scrive Sonia, ritratta con il suo ometto in uno scatto di diversi anni fa dove ad essere protagonista è l'abbraccio con il festeggiato che stringe a sé.

Paolo Bonolis, al momento, non ha ancora condiviso pensieri social per il suo Davide, ma tra i suoi ultimi post resta quello del 19 marzo scorso quando, in occasione della Festa del papà, il figlio gli ha rivolto una bellissima dedica esaustiva del loro rapporto speciale: "Papà, Fratello, Amico. Sei tutto per me".

Davide Bonolis al GF Vip?

Del raggiugimento della maggiore età di Davide Bonolis, mamma Sonia Bruganelli ne ha parlato di recente in merito alla possibilità che il figlio possa entrare nella casa del GF Vip come concorrente. "A 18 anni vuole entrare nella Casa", aveva detto la moglie di Paolo due anni fa, "È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa". E dunque? Davvero il pubblico si troverà ad osservare h 24 il ragazzo nella prossima edizione? "Deciderà lui", è stata la risposta che oggi ha dato Sonia, senza aggiungere altro sulla possibilità di un'esperienza televisiva come quella di un reality.