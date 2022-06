I 18 anni di Davide Bonolis: le foto del compleanno in famiglia con Paolo e Sonia

Il 7 giugno il secondogenito di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, David, ha compiuto 18 anni. La mamma lo aveva festeggiato su Instagram con una foto amarcord del suo bambino da piccolo. Il settimanale Chi però ha pubblicato le foto del compleanno al quale ha partecipato tutta la famiglia.

Una grande torta con le candeline e intorno a lui le persone che più lo amano e che ama: mamma, papà, le sorelle, il fratello e alcuni amici. Una famiglia che con l'ironia e il non prendersi mai troppo sul serio ha trovato il suo equilibrio. Loro si definiscono i "Cesaroni": "Davide è taciturno, apre il suo cuore a pochi amici", si legge su Chi. "È un omaccione che sta quasi superando Paolo, ma guai a farglielo notare", però è anche un ragazzo che nonostante sembri che voglia mangiarsi il mondo, quando ha un po' di febbre si piazza al centro del divano di casa cercando con lo sguardo la sicurezza della famiglia. Adele, la più piccola, ha molti sogni ed è un'artista. Ama la musica, le serie tv e per riuscire a perseguire i suoi sogni vorrebbe andare negli States. Silvia, la primogenita, ha un sorriso dolcissimo, il regalo più bello per il fratello. Nel nucleo familiare è lei il collante.

Le foto della festa dal settimanale Chi